الوزراء: الاستهانة بكورونا سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات مجددا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، عندما بدأت أرقام الإصابات تنخفض تدريجيا بدأت تخفيف القيود، ولكن المواطنين فهموا هذا التحفيف بشكل خاطئ وشعروا بشكل زائف بالثقة، ما تسبب في انتكاسة وبائية لهذه الدول ما اضطرها لإعادة فرض القيود: "مش عاوزين لا قدر الله الوضع ده يحصل في مصر".

وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المواطنين عليهم أن يعرفوا أن كورونا مازال موجودا، مؤكدا أن خطر تصاعد الإصابات للارتفاع مازال احتمالا واردا في حالة شعور الناس بأن الفيروس انتهى.

وأوضح أن عدد الحالات الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، 110 أشخاص، وهذا عدد قليل جدا بالمقارنة بإجمالي عدد الإصابات، موضحا أن عدد الأجهزة بالمستشفيات من 3 إلى 4 آلاف جهاز، مؤكدا أن قوة الفيروس بدأت تنخفض، ونسبة الإصابات الخفيفة هي النسبة الغالبة في الإصابات.