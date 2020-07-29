نائب تركي: مستشفيات الحكومة مكتظة بمصابي كورونا

كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري عن محافظة أنقرة، مراد أمير، عن اكتظاظ المستشفيات الحكومية التركية بأعداد هائلة من مصابي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولم تعد قادرة على استيعاب مرضى آخرين، ووصلت إلى حالة يرثى لها، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح أمير، في تصريحات لصحيفة "يني تشاج" التركية، أن المستشفيات الحكومية لم تعد تستطيع استقبال مرضى كورونا المستجد، وسط شغل كافة السرة المتوافرة بمستشفيات تركيا.

وأضاف أمير، أن الطاقة الاستعابية تواجه حالة حرجة، وأصبح المرضي ينتظرون دورهم حتي في قسم الطوارئ، مشددًا على ضرورة إتخاذ الحكومة خطوات إيجابية من أجل السيطرة على المرض بدلا من التحجج بضرورة فتح البلاد من أجل السيطرة على الأزمة الاقتصادية.