"كورونا": مستشفيات الـ"صفر إصابات" تستعد لاستقبال الأمراض الأخرى

دخل عدد جديد من مستشفيات عزل مصابى كورونا على مستوى الجمهورية دائرة «صفر إصابات»، خلال اليومين الماضيين، مع زيادة معدلات التعافى ومغادرة كثير من المرضى أقسام العناية المركزة، وسط استعدادات لعودتها إلى استقبال الحالات المرضية فى مختلف التخصصات الأخرى.

ففى البحيرة، أعلنت إدارة مستشفى عزل كفر الدوار عن تسجيل «صفر إصابات» لأول مرة منذ تخصيص المستشفى للعزل الصحى قبل 100 يوم، بينما أعلنت مديرية الصحة عن خروج 46 حالة تعافٍ جديدة، وودع أطباء بنى سويف زميلهم طبيب الأطفال، الدكتور عمر سليمان، الذى قضى متأثراً بإصابته كورونا، بعد أسبوع من دخوله مستشفى بنى سويف الجامعى للعلاج.

وسجلت «صحة المنوفية» 55 حالة تعافٍ جديدة خلال 24 ساعة، بينما ارتفع عدد المتعافين فى «عزل بلطيم» بكفر الشيخ، إلى 676 حالة، بينما ما زال 6 آخرون قيد العلاج على أجهزة التنفس الصناعى، وبدأت إدارة المستشفى الاستعدادات لعملية الإخلاء، تمهيداً لإنهاء العزل وعودة العمل كمستشفى مركزى يقدم الخدمات الطبية للمرضى، مع مواصلة أعمال التطهير والتعقيم.

وأعلنت إدارة مستشفى حميات جرجا، جنوب سوهاج، عدم تسجيل أى إصابات جديدة بالفيروس، منذ خروج آخر حالة، أمس الأول، ليصبح أول مستشفى فى المحافظة يسجل «صفر إصابات»، وقال الدكتور عماد فرجانى، مدير الطب الوقائى فى إدارة جرجا الصحية: «لم نسجل أى إصابات جديدة منذ الثلاثاء الماضى».

وفى أسوان، أعلن الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائى، عن خروج 3 متعافين من المستشفى التخصصى المخصص لــ«العزل»، ويعتبر المركز الرئيسى المخصص لاستقبال وعزل المصابين بكورونا فى المحافظة، خاصة الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن المستشفى يعمل بطاقة 132 سريراً، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى.