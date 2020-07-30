أفلام مميزة على منصة HBO في أغسطس.. من بيها Yes Man وJoJo Rabbit

تعرض منصة HBO، عددا من الأفلام المميزة في شهر أغسطس.. من بطولة نجوم من أصحاب الجماهيرية الكبيرة مثل براد بيت، خواكين فينيكس، جورج كلوني وغيرهم.

وفي هذا التقرير نرصد بعض الأفلام التي ستعرض على المنصة

The Dark Knight

عرض لأول مرة في السينما 19 يوليو 2008، وهو من إخراج كريستوفر نولان، وبطولة كريستيان بيل وهيث ليدجر

وترشح الفيلم لـ 8 جوائز أوسكار، حصد منها 2، بينها جائزة أفضل ممثل دور مساعد لهيث ليدجر.. وحقق الفيلم أرباح وقت عرضه تخطط الـ 100 مليون دولار.

Before Sunrise

فيلم ضمن الثلاثية الشهير التي دخلت قلوب عدد كبير من عشاق السينما، وعرض في نهاية يناير 1995

تدور حكايته، حول سائح أمريكي يلتقي بالصدفة بطالبة فرنسية، في أحد القطارات المتجهة من بودابيست إلى فيينا، ويقضيان بعض الوقت في فيينا، ولسوء حظهما يعرف كلاهما أنه قد يكون لقاءهما هو الأخير لهما.

الفيلم بطولة الأمريكي إيثان هوك الذي جسد دور "جيسي"، والفرنسية جوليا دلبي، التي جسدت دور سيلين"، من إخراج ريتشارد لينكلاتر، والذي شارك في كتابته مع كيم كريزان.

JoJo Rabbit

من تأليف وإخراج تايكا وايتيتي، ومقتبس من رواية للكاتبة Christine Leunens.وترشح الفيلم لـ 6 جوائز أوسكار، وحصد واحدة في فئة أفضل سيناريو مقتبس.

Walk the line

فيلم من بطولة خواكين فينيكس، وإخراج جيمس منجولد، ويحكي السيرة الذاتية للمغني الأمريكي جوني كاش، وترشح الفيلم لـ 5 جوائز أوسكار وحصد واحدة.

Ocean's Eleven

من إخراج Steven Soderbergh، وعرض لأول مرة 7 ديسمبر 2001، ومن بطولة جورج كلوني، براد بيت، جوليا روبرتس، وتخطت أرباحه الـ 450 مليون دولار.

Yes Man

عرض لأول مرة 19 ديسمبر 2008، من إخراج Peyton Reed وبطولة جيم كاري وبرادلي كوبر، وتكلفة إنتاجه 70 مليون دولار، وحقق أرباح تخطت الـ 220 مليون دولار.

بالإضافة لعدد آخر من الأفلام التي ستعرض على المنصة في أغسطس.