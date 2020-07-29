كرم جبر: نبحث كيفية استفادة الصحفيين من برنامج "الوطنية لتدريب الشباب"

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه التقى الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب اليوم، واستمر اللقاء ساعة ونصف، تحدثا معًا عن كيفية استفادة الصحفيين من البرامج الموجودة في الأكاديمية.

وأضاف "جبر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة "صدى البلد"، أن اللقاء بحث التعاون الثنائي لتدريب الأكاديمية الصحفيين والإعلاميين على برامج الأكاديمية، وتم الاتفاق على ذلك.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن البرامج الموجودة في الاكاديمية سيستفيد منه الصحفيين، موضحًا أن المجلس اتفق على فتح مسلسلات رمضان المتعلقة بالأسرة والمرأة، مؤكدًا احترام الفنانين كونهم قوة ناعمة لمصر، مستشهدًا على ذلك بمسلسل "الاختيار".