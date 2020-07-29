البورصة تربح 9 مليارات جنيه في 4 جلسات

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة عيد الأضحى مكاسب بلغت نحو 9 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 5ر585 مليار جنيه، مقابل 5ر576 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 5ر1 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ،حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 33ر1 فى المائة ليسجل مستوى 46ر10599 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 75ر2 فى المائة ليبلغ مستوى 61ر1535 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر"إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 84ر2 في المائة ليبلغ مستوى 47ر2352 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي، إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 5ر7 مليار جنيه من خلال تداول 572ر1مليار ورقة منفذة على 139 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت5ر8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 619ر1 مليار ورقة منفذة على 139ألف ملية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت البورصة، أن الأسهم استحوذت على 55ر70 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 45ر29% خلال اسبوع.

وأضاف التقرير، أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 1ر75% من إجمالي تعاملات السوق ، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 7ر17% والعرب علىى1ر7% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتابع التقرير قائلا، إن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 344مليون جنيه، بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 3ر27 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 2ر70%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات،بينما استحوذ الأجانب على 8ر22% وسجل العرب 7% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 575ر10 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 948ر1 مليار جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.