"الزلاط" رئيسا لهيئة التنمية الصناعية لمدة عام

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014 والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

نيفين جامع: القرار يستهدف تفعيل الهيئة لتقوم بدورها الرئيسى فى النهوض بالقطاعات الصناعية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعى

وفى هذا الإطار أكدت جامع أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسى فى النهوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.

وأشارت إلى أن القيادة الجديدة للهيئة على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال إدارة المشروعات القومية بما فيها مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.