ارتفاع مبيعات الملاكي "الأوروبي والصينين" خلال النصف الأول من 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، تقرير معدل مبيعات السيارات (الملاكي) خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، حسب بلد المنشأ، مقارنة بمبيعات الملاكي خلال النصف الأول من العام الماضي 2019.

وحسب التقرير ارتفع معدل مبيعات (الملاكي الأوروبي) خلال النصف الأول من 2020 بمعدل 62.8% بمبيعات وصلت إلى 20806 وحدة، مقارنة بالنصف الأول من 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 12780 وحدة، كما انخفضت مبيعات السيارات الياباني بنسبة 7.8% خلال 2020، بمبيعات وصلت إلى 15251 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019، حيث وصلت إلى 16535 وحدة.

وأوضح التقرير انخفاضًا في مبيعات سيارات "كوريا الجانوبية" والتي وصلت نسبتها إلى 2.5% خلال النصف الأول من 2020 بمبيعات وصلت إلى 10288 وحدة، مقارنة بمبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2019، والتي وصلت إلى 10552وحدة، كما ارتفعت مبيعات السيارات الملاكي الصينية بنسبة 114.6% خلال 2020 بمبيعات وصلت إلى 10852 وحدة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 5057 وحدة.