6 إرشادات لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي

يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للمواطنين 6 معلومات لإسعاف مصاب الصعق الكهربائي.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية هذه المعلومات، وفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة إسعاف مصاب الصعق الكهربائي

_ أفصل الكهرباء من المصدر بنزع الفيشة.

_ في حالة عدم إمكانية فصل الكهرباء لا تلمس المصاب بالصعق بأيدي غير معزولة، بل استخدم عصا خشبية أو بلاستيكية لإبعاد مصدر الكهرباء من المصاب.

_ استخدم قفازات عازلة للكهرباء لسحب المصاب.

_ أو قم بلف حبل حول قدم المصاب أو الذراع مع سحبه.

_ استدعي المساعدة واتبع إرشادات الإسعافات الأولية.

_ تأكد من وجود تهوية جيدة للمريض للتنفس

وأُنشيء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بموجب القرار الجمهوري رقم 326 لسنة 1997، والمعدل بالقرار رقم 339 لسنة 2000 بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وللجهاز شخصية اعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ومطلع 2015 صدر القانون رقم 87 لسنة 2015، بإصدار قانون الكهرباء، الذي ينص على أنّ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتكون له الشخصية الاعتبارية.

وتنظم شؤون الجهاز اللوائح الداخلية التي تعتمد من مجلس الإدارة، وتصدر بقرار من الوزير المختص، وأفرد القانون للجهاز العديد من الاختصاصات.