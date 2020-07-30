مطار القاهرة يعلن حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة وإجازة العيد 

كشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم، عن إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة الدولي، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وحذّرت شركة ميناء القاهرة الجوي العاملين لديها، بتوخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة في منطقة مهبط المطار، والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبا لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط.

وشددت الشركة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خلال منشور إداري اليوم، جرى توزيعه على جميع العاملين بها، بالاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الحالي.

وأكدت المصادر أنّ ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدة أنّ السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وقالت مصادر أمنية إنّ إدارة الحماية المدنية رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أنّ الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة للحد من تفاقم الحرائق حال اندلاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو 2020 وحتى الإثنين 3 أغسطس 2020، والتي تتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد عن أنّه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من اليوم وحتى يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية، ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا خلال ساعات النهار، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وأشار البيان إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40 - 50% تقريبا، تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متفرقة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ومن المنتظر أن تشهد القاهرة الكبرى حتى الإثنين 3 أغسطس ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.