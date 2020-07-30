"تفتت الأصوات وخلو مراكز من المرشحين" أبرز ملامح قائمة الفردي بالغربية

خلت القائمة النهائية لمرشحي المقاعد الفردي في مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، من المرشحين في بعض المدن، وتضمنت وجود أكثر من مرشح في مدينة أو مركز واحد، وهو ما قد يكون في صالح مرشحين، وضد آخرين.

وتضم القائمة النهائية 30 مرشحا، منهم 7 مرشحين في مدينة طنطا، و4 مرشحين في مركز طنطا، و2 مرشحين في مدينة المحلة، بينما سجل مركز المحلة 6 مرشحين، وفي مركز السنطة 3 مرشحين، وفي زفتى 4 مرشحين، و3 في بسيون، وفي قطور مرشح واحد، بينما مركزي كفر الزيات وسمنود خلا من أي مرشح أو ممثل لهما.

قال أحمد الجعبري، مرشح، إن تواجده بمفرده في مركز قطور بصفة عامة والذي به نحو 260 ألف صوت انتخابي، وقرية سجين "مسقط رأسه" بصفة خاصة والتي تعد من أكبر القرى بها أصوات انتخابية بنحو 32 ألف صوت انتخابي، والقرى المجاورة مثل ابشواي بها 25 ألف صوت انتخابي، ونشيل بها 12 ألف صوت انتخابي، يزيد من فرص فوزه في الانتخابات.

وأوضح أن قرية سجين دائما ما تشهد في الاستحقاقات الانتخابية وجود أكثر من مرشح، وهو ما كان يفتت الأصوات الانتخابية داخل القرية بين مرشحين أبناء القرية، ويؤدي في النهاية إلى خسارة الجميع، ويفوز بالمقعد مرشحان من خارج القرية، والأمر نفسه في القرى المجاورة، ولكن في انتخابات مجلس الشيوخ الحالي، الأمر مختلف حيث لم يترشح غيره ليس فقط في قريته ولكن على مستوى المركز كله.

وقال أحمد الصاوي، مقيم بمدينة طنطا، إن تواجد أكثر من مرشح من أنباء مدينة "شيخ العرب" يؤدي إلى تفتت الأصوات وهو ما يساعد المنافسين خاصة مع اتساع الدائرة الانتخابية وجعلها على مستوى المحافظة، وأنه يعمل حاليا على التواجد في كل مدن ومراكز المحافظة، وعقد لقاءات ومؤتمرات مع المواطنين وكبار العائلات.

من ناحية أخرى يكثف حزب مستقبل وطن بالغربية من الدعاية الانتخابية وعقد المؤتمرات في مختلف مدن ومراكز المحافظة لدعم مرشحيه في ماراثون الانتخابات. ويحرص أعضاء مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، حضور المؤتمرات بهدف دعم المرشحين.