ضبط مصنع لإنتاج الكمامات دون ترخيص في الباجور 

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالباجور في المنوفية، حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس مخالف بقرية مشيرف لإدارته دون ترخيص، وينتج كمامات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومخالفة للمواصفات والاشتراطات الطبية.

وجرى التحفظ على 5 آلاف كمامة جاهزة للتداول وألفي كمامة تحت التصنيع، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.