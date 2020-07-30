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محمود مسلم

ضبط مصنع لإنتاج الكمامات دون ترخيص في الباجور 

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الوطن
10:37 ص | الخميس 30 يوليو 2020
محافظ المنوفية

محافظ المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالباجور في المنوفية، حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية على الأسواق والمحال التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع ملابس مخالف بقرية مشيرف لإدارته دون ترخيص، وينتج كمامات طبية غير صالحة للاستخدام الآدمي، ومخالفة للمواصفات والاشتراطات الطبية.

وجرى التحفظ على 5 آلاف كمامة جاهزة للتداول وألفي كمامة تحت التصنيع، وجرى مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

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