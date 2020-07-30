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المطار يستقبل 17494 مسافرا من جنسيات مختلفة خلال 24 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
10:30 ص | الخميس 30 يوليو 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل 17494 مسافر من جنسيات مختلفه خلال ال 24 ساعة القادمه

مطار القاهرة الدولي يستقبل 17494 مسافر من جنسيات مختلفه خلال ال 24 ساعة القادمه

يسير مطار القاهرة الدولي، اليوم، 160رحلة دولية وداخلية إلى عدة وجهات مختلفة حول العالم، تقل على متنها 17494 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة في مطار القاهرة الدولي، عن وجود ارتفاع ملحوظ في جداول التشغيل مقارنة بمعدل تشغيل الأسبوع الماضي، بسبب إجازاة عيد الأضحى والعطلة الصيفية، ونتيجة لحزمة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتبعة في مطار القاهرة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، منذ بدء استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الجاري، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأضافت المصادر، أن تشغيل اليوم الخميس يتضمن 78 رحلة سفر تقل على متنها 4829 راكبا، في حين يستقبل المطار 82 رحلة وصول على متنهم 12672 راكبا إلى عدة وجهات، أمريكية، وأوربية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية. 

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار ستستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية من عدة وجهات مختلفة، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

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