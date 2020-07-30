غرف عمليات و30 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان في القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما تقرر وقف الإجازات لجميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن وربطها بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية سيكون مجانيا، مشددا على فرض الغرامات ضد أي مواطن يذبح بالشارع.

وكلف رؤساء مجالس المدن والأحياء ومسؤولي الطب البيطري والتموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق.

وفي السياق نفسه، قالت دكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، إن المديرية خصصت 30 مجزرا على مستوى المحافظة جرى تزويدا بأطباء بيطريين للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.