رئيس التحرير

محمود مسلم

غرف عمليات و30 مجزرا لذبح الأضاحي بالمجان في القليوبية

كتب:

حسن صالح
12:35 م | الخميس 30 يوليو 2020
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما تقرر وقف الإجازات لجميع المسؤولين بالجهاز التنفيذي، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن وربطها بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ أن ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية سيكون مجانيا، مشددا على فرض الغرامات ضد أي مواطن يذبح بالشارع.

وكلف رؤساء مجالس المدن والأحياء ومسؤولي الطب البيطري والتموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومراقبة وضبط الأسعار لمواجهة الغلاء والتأكد من سلامة السلع المعروضة بالأسواق.

وفي السياق نفسه، قالت دكتورة  أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، إن المديرية خصصت 30 مجزرا على مستوى المحافظة جرى تزويدا بأطباء بيطريين للتأكد من سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين.

اقرأ المزيد:

حدائق القناطر وكورنيش القليوبية خالية من المواطنين في ثالث أيام العيد

مساجد القليوبية تلتزم بقرارات "الأوقاف" الخاصة بشعائر صلاة العيد

كورونا تحرم أبناء القليوبية من بهجة العيد.. و"القناطر" تتحول لأشباح

تحذير شديد اللهجة من القليوبية للمتعدين والمخالفين في العيد

منها زيارة المقابر.. القليوبية تمنع التجمعات في العيد

محافظ القليوبية يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بمناسبة العيد القومي

محافظ القليوبية: افتتاح ممشى كورنيش بنها خلال احتفالات العيد القومي