أماكن عرض فيلم الدراما The Postcard Killings في السينمات

تعود السينمات المصرية بعدد من الأفلام المميزة بعد توقفها لفترة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا.

ومن أبرز الأفلام المعروضة ويمكن مشاهدتها في عيد الأضحى، فيلم الدراما "The Postcard Killings"، وتدور أحداث الفيلم حول بطاقات بريدية تصل لمكتب ناقد فني سويسري، وبينما تنتشر حوادث تقطيع الأزواج، تصبح الأدلة الوحيدة هي البطاقات البريدية.

أبطال الفيلم جيفري دين مورجان، يواكيم كرول، فامكي جانسن، ناعومي باتريك، رويري أوكونور، كاش جامبو، ومخرج الفيلم دانيس تانوفيتش.

ويُعرض الفيلم في سينمات سيني بلكس جرين بلازا، صن سيتي، سان ستيفانو مول، داون تاون، مول مصر، جلاكسي سينبلكس مول العرب، أمريكانا بلازا، بوينت 90، كايرو فستيفال سيتي.