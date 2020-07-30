خطيب عرفة: من صفات أهل التقوى الصبر على الأقدار المؤلمة

ألقى الشيخ الدكتور عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، خطبة عرفة فى جموع حجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة، قائلا إن تقوى القلوب تتمثل في الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي، مشيرا إلى أن من صفات أهل التقوى الصبر على الأقدار المؤلمة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال الخطبة، الحياة الدنيا لا تسلم من المصائب ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر حيث قال لتبارك وتعالى: "ولَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصبرين" البقرة.

وأكد أن التوجيهات الإلهية جاءت للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية بما يحقق رغد العيش للخلق، ورغبت في الاكتساب والإنتاج، ومزاولة الأعمال وحثت على التجارة وجعلت الأصل في البيوع الحل والجواز، وحرمت الربا والغش والخداع في المعاملات.