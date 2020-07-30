تطهير وتجهيز 23 مجزرا لذبح الأضاحي مجانا بالجيزة

انتهت محافظة الجيزة، من تطهير وتجهيز 23 مجزرا لاستقبال المواطنين غدا، لذبح الأضاحي بالمجان وفقا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلن راشد عن فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك تحفيزاً للمواطنين على الذبح في المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بها.

وأشار المحافظ إلى أن المجازر تم تجهيزها من خلال مديرية الطب البيطري والأحياء والمراكز المختصة منتشرين علي مستوى المحافظة حيث تمت أعمال التطهير والتعقيم حفاظاً على سلامة المترددين كما أنه تم رفع درجه الاستعداد للقصوى لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي بالمجان.

وشملت المجازر مجزر المنيب بشارع المدبح والوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق، منشأة القناطر بشارع السوق، وردان، نكلا بقرية نكلا بالمنصورية، أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم، كرداسة نهاية الشارع السياحي – المنصورية، ناهيا بالمريوطية، البدرشين.

بالإضافة لمجزر الحوامدية بمنطقة السوق وسقارة والشوبك الغربي بالبدرشين والعياط والمتانيا بالعياط والصف بالصف وأطفيح بشارع السوق والقبابات والبرمبل بأطفيح ومجازر الباويطى ومنديشة والزبو بالواحات البحرية ومجزر رينا "مجزر خاص" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72 ومجزر البشاير "مجزر خاص" بالكيلو 76 طريق مصر إسكندرية الصحراوي منطقة ريجوا.

وتأتي إجراءات محافظة الجيزة تسهيلا على المواطنين للحفاظ علي حاله الشوارع والبيئة، وفي نفس الإطار أصدر محافظ الجيزة قراراً بحظر ذبح الأضاحي بنهر الطريق على أي مواطن أو جمعية تزاول تلك الأعمال وفتح المجازر بالمجان أمام المواطنين مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح وتوقيع غرامة مالية قدرها 3000 جنيه على من يخالف قرار حظر الذبح بالشوارع أو الأماكن العامة.