أحمد دياب يلتقي أهالي كرداسة ويؤكد علي ضرورة مشاركة الشباب

استكمالا لنشاطه الواضح وخطواته السريعة والمنضبطة لم يتوقف أحمد دياب مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة الجيزة عن الحركة والجولات الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، ويعتبر أحمد دياب أبرز المرشحين الذي حظي بدعم نجوم الرياضة وشباب الجيزة منذ اللحظة الاولي لاعلان ترشحه.

وضمن جولاته الانتخابية، قام دياب بالتوجه إلى كرداسة والتقي عدد كبير من أهالي كرداسة، المنطقة التي تشكل جزء مهم جدا من محافظة الجيزة، وكما جرت العادة في كافة جولات دياب كان في استقباله عدد كبير من شباب المنطقة في تأكيد جديد علي انه اكثر المرشحين تواصلا مع هذا الجيل

واكد دياب للأهالي ان قرار ترشحه لم يكن قرارا فرديا بل هو جزء منظومة كبيرة تضع الشباب والرياضة أولوية في الخطة الإستراتيجية، ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي ترفع شعار تمكين الشباب والاستفادة منهم لصالح الوطن.ودعا المرشح أحمد دياب الشباب لضرورة المشاركة الانتخابية حتى تصل أصواتهم وتأثيرهم للجميع خاصة وأن الشباب يشكلون القطاع الاكبر من تركيبة الشعب المصري، موضحا ان التصويت الصحيح لمرشحي القائمة الوطنية وحزب "مستقبل وطن سيكون باختيار الارقام " من 1 إلي 8 .

جدير بالذكر أن المرشح أحمد دياب ساهم بدور كبير في الفترة الأخيرة مع كافة الهيئات المسئولة عن الشباب والرياضة في العديد من النقاط الهامة أهمها الإستثمار الرياضي ووضع أساس مشروع عظيم هو "مشروع مستقبل وطن رياضي".