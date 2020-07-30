شعبة الكوافيرات: 10% زيادة في الإقبال خلال موسم عيد الأضحى

شهدت محال الكوافير انتعاشة محدودة في الإقبال لا تتعدى 10% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وفقاً لمحمود الدجوى رئيس شعبة الكوافيرات بغرفة القاهرة.

وأرجع الدجوي، الأسباب إلى أن 10% من المترددين على الكوافيرات من النساء اللواتى انتهزن فترة فك الحظر بعد 4 أشهر متتالية، لكنه أكد أن الإقبال على محال الكوافيرات ومراكز التجميل ما زال شبه متوقف بسبب مخاوف من انتقال الفيروس وتراجع احتفالات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، وهو ما أثر سلباً على مهنة الكوافير، حتى الآن.

وقال الدجوي، إن الكوافيرات ومراكز التجميل من المهن التى تأثرت سلباً بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا، التى أدت إلى إغلاق وتوقف عدد كبير من الكوافيرات، موضحاً أن هناك نحو 5 ملايين صالون حريمى ورجالى تأثرت بأزمة كورونا وإجراءات الحظر.

وكشف الدجوي، أن توقف حركة الطيران خلال فترة الحظر أسهم فى ارتفاع كبير فى أسعار أدوات التجميل فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير التى تراجعت، موضحاً أن بعض التجار قاموا برفع الأسعار للضعف وهو ما انعكس على تراجع الطلب على أدوات التجميل.

وفى السياق نفسه حذر الدجوى من الصفحات الإلكترونية التى تعلن عن أجهزة التجميل أو أدوات التجميل والتحقق من العلامة التجارية لعدم الوقوع ضحية للغش، وذكر أن بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بدأت تروج لهذه الخدمة والترويج لبيع ماركات مجهولة المصدر من مستحضرات التجميل.