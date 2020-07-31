حظك اليوم الجمعة 31-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتسم بشخصيته القوية وحبه لعمله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل العلاقات يساعدك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.