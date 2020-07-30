الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فتاة ويبعد حارسا عن الأقصى لأسبوع

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتاة من المسجد الأقصى المبارك، وأبعدت حارسا يعمل في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت مصادر محلية، إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت فتاة من باحات المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام المستوطنين وخروجهم من باب السلسلة.

وأضافت المصادر، أن الاحتلال سلم حارس المسجد الأقصى، مهند الأنصاري، قرارا بالإبعاد عن المسجد لمدة أسبوع، يعود بعدها للتحقيق في مركز تحقيق "القشلة" بالقدس المحتلة.