ضبط شخصين بحوزتهما نحو 10 آلاف قرص مخدر بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد من ضبط فني أشعة بمستشفى الهلال وعامل بصيدلية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 9850 قرص مخدر.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم ثان، يفيد ورود محضر محرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتضمن ورود معلومات بقيام فني أشعة بمستشفى الهلال بسوهاج بالاتجار بالأقراص المخدرة بالاشتراك مع عامل بصيدلية متخذين من دائرة مديرية أمن سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة تم ضبط فني أشعة بمستشفى الهلال ويقيم بناحية قرية السلاموني دائرة مركز أخميم، عامل بصيدلية بمنطقة الزهراء وبحوزتهما 9 آلاف 850 قرص مخدر، ومبلغ 33600 جنيهاً أثناء مزاولة نشاطهم بإحدى الصيدليات بحي الزهراء.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية حصيلة البيع، وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.