"المنيع" يشيد بجهود الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن

أشاد عضو هيئة كبار العلماء، المستشار بالديوان الملكي، خطيب مسجد نمرة الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتهيئة حج هذا العام وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأثنى المنيع، الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تهيئة المساجد في المشاعر المقدسة والعناية بها، وتوفير كل السبل لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان، في خدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أن مسجد نمرة شهد مشاريع تطويرية هي محل تقدير الجميع أسهمت في التيسير على الحجيج وتأمينهم لاسيما في حج هذا العام.

وقدّم عضو هيئة كبار العلماء شكره وتقديره للجهات المشاركة في حج هذا العام والتي أسهمت في مزيد من النجاح وتطبيق الاحترازات التي من شأنها الجمع بين إقامة هذه المشاعر ووجود هذه العبادة العظيمة بأجواء صحية تضمن أمن وسلامة الحجاج .