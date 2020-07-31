في عيد اللحمة.. كيف تصل الذبائح للفقراء بأمان دون العدوى بـ كورونا؟

توزيع لحوم الأضحية، عادة يتبعها المصريون منذ سنوات عديدة بهدف مساعدة المحتاجين في تلك المناسبة، إلا أن العام الحالي يختلف عن الأعوام السابقة، إذ تسبب انتشار فيروس كورونا في حالة تخوف من انتقال الفيروس عبر لحوم الأضحية.

الدكتور أحمد السيد، أستاذ الفيروسات بكلية الطب البيطري، أكد أن هناك عدة خطوات يجب اتبعها أثناء الذبح وحتى توزيع اللحوم لضمان خلوها من الفيروسات خلال المراحل المتعددة التي تمر بها، منذ بداية الذيح وحتى وصولها للأشخاص المحتاجين لها.

وأضاف السيد لـ"الوطن"، أنه ينبغي أن يكون المكان الذي ستذبح فيه الأضحية نظيفا وأن تكون الأدوات المستخدمة في الذبح نظيفة ومغسولة بالماء والصابون، مشيرا إلى أنه يجب ارتداء العاملين على عملية الذبح الكمامات الطبية منعا لأي محاولة لانتشار الفيروس.

وتابع أنه يجب تنظيف أماكن التقطيع بالماء والصابون جيدا، وتعبئة اللحوم في أكياس نظيفة فورا عقب التقطيع وغلقها بإحكام، مشيرا إلى أنه يجب أيضا ارتداء الكمامات خلال عملية التقطيع والتعبئة في الأكياس والتوزيع.

وأشار إلى أنه يجب على الشخص الذي يتلقى لحوم الأضحية أن يعمل على غليها فورا لبعض الوقت حتى التأكد من أي تواجد للفيروس والقضاء عليه تماما.