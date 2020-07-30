الحكومة العراقية: 560 قتيلا بين المتظاهرين والأمن منذ أكتوبر الماضي

قالت الحكومة العراقية، اليوم، إن نحو 560 من المحتجين وأفراد الأمن قتلوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت شهورا العام الماضي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتعهدت حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي بالتحقيق في مقتل وسجن مئات المتظاهرين في الاضطرابات التي أطاحت بالحكومة السابقة العام الماضي.

وعدد القتلى متسق تقريبا مع ما أفادت به وسائل الإعلام والجماعات الحقوقية.

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة ستعامل جميع الأشخاص بصفتهم شهداء

وقال مستشار رئيس الوزراء، هشام داوود، للصحفيين، إن الحكومة ستعامل جميع الأشخاص البالغ عددهم 560 بصفتهم "شهداء" وستحصل كل أسرة على 10 ملايين دينار "8380 دولارا" تعويضات.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في الأول من أكتوبر الماضي واستمرت عدة أشهر، وطالب خلالها مئات الآلاف من العراقيين بوظائف وخدمات ورحيل النخبة الحاكمة، التي قالوا إنها فاسدة.

وتسببت الاحتجاجات في استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي حل محله في مايو الماضي الكاظمي، الرئيس السابق لجهاز المخابرات.