"الأعلى للإعلام": تشكيل 21 لجنة نوعية وتقرير شهري بالمخالفات

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة تشكيل 21 لجنة نوعية، بواقع 12 لجنة بالمجلس و9 بالهيئة، على أن تجرى الاستعانة بخبرات فى مختلف المجالات، حسبما أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

واستحدث المجلس عدة لجان، منها لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وشركات توزيع القنوات الفضائية، والتى تختص بفحص ودراسة طلبات التراخيص التى ترد إلى المجلس، ثم لجنة إخطارات الصحف، برئاسة خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين، الذى أكد أن اللجنة تتلقى إخطارات الصحف الجديدة وتوفق أوضاع الصحف القائمة.

وتترأس رانيا هاشم، عضو المجلس، لجنة تقارير الحالة الإعلامية، التى تضم فى عضويتها الدكتورة منى الحديدى، والإعلاميين نشأت الديهى وعزة مصطفى، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأكد المجلس أن اللجنة تختص بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقاً للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً برأيها يتضمن ما تم رصده من ملاحظات للعرض على المجلس.

كما تم تشكيل لجنة الملكية الفكرية، وتختص اللجنة بوضع قواعد قيد وتسجيل المصنفات وحمايتها، وذلك فيما يتعلق بمجالى الصحافة والإعلام.