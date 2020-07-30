الخدمات البيطرية: رصد 1048 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة

قال الدكتور أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، إنه تم رفع الاستعدادات بمناسبة حلول عيد الأضحي، حيث تم رصد ذبح أكثر من 100 ألف حيوان بداخل المجازر في فترة قليلة بسبب تشديد إجراءات الذبح بداخل المجازر.

وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قد تم رصد أكثر من 1084 طن من اللحوم والأسماك والدواجن الغير صالحة وتم تحريز أكثر من 7500 محضر وتم عرضهم على النيابة المختصة، وتم رصد 20 ختم لحوم مزور على مستوى الجمهورية خلال 6 أشهر، موضحا أن العقوبات التي ينص عليها القانون في ذلك الإطار هي عقوبات مختلفة، حيث إن عقوبة عرض اللحم الفاسدة تصل للحبس لمدة 3 سنوات.

وأكد أن هناك أكثر من 164 مجزرا على مستوى الجمهوية كاستعدادات لذبح الذبائح الخاصة بعيد الأضحي، وندعوا المواطنين بالتوجه إلى المجازر للذبح، مشيرا إلى أن الدين الإسلامي يدعوا أتباعه للرحمة بالحيوان، والذبح في الشارع ليس به رحمه لما يقوم به الجزارين تجاه المواشي، وهو ما يعود على طعم اللحوم الخاصة بالأضاحي.

وتابع: "عندنا 4 أيام للذبح، وبندعوا المواطنين أنهم لا يتزاحموا أمام المجازر، وأهم شرط للذبح أن يصوم الحيوان عن الأكل مده 12 ساعة، وفيه جزارين بداخل المجزر ولكن لا يعملون في المجزر، والكشف قبل وبعد الذبح بالمجازر بالمجان، والذبح يتفق فيه المواطن مع الجزار على التكلفة، وهي تخصهم هما الاتنين وبتختلف من مكان لأخر، وهناك الكثير من الأمراض التي تنتقل مابين البشر والحيوانات ومنها السل".