صحفي سعودي: عدد الحجاج والمعتمرين سيصل إلى 30 مليون في 2030

قال الكاتب الصحفي السعودي نايف الحربي، إن هذا العام يشهد موسم حج استثنائي، مشيرًا إلى أن المسلمين المتواجدين على أرض المملكة يشكلون نحو 70% من الحجاج.

وأضاف الحربي خلال مداخلة عبر شاشة "صدى البلد"، أن السعودية يعيش على أرضها مواطنون من 100 جنسية حول العالم، جرى اختيار الحجيج منهم بعناية وشفافية ووضوح.

وتابع، أن المملكة حرصت على إتمام مناسك الحج بالرغم من أزمة فيروس كورونا، التي شهدتها نحو 215 دولة على مستوى العالم.

وأشار، إلى أن الحجيج كان من ضمن شروط اختيارهم، ألا يزيد عمر الحاج عن 50 عامًا أو ان يكون مصابًا بمرض مزمن، ولو كانت امرأة فلا يجب أن تكون حامل، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية لمدة 7 أيام على الأقل قبل الحج، وبعد العودة يجب ألا يختلط بأسرته أو مجتمعه لمدة 14 يومًا ضمن منظومة الحجر المنزلي.

وواصل: "المملكة لا تتكسب من الحج، وتستقبل نحو 3 ملايين حاجة سنويًا، حيث أدى 85 مليون حاج فريض الحج لمدة 90 سنة، وذلك من خارج المملكة، وصرفت المملكة خلال آخر 8 سنوات 100 مليار دولار لتطوير الحرمين الشريفين، وسيصل عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون شخص في عام 2030".