"عباس" يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع بفلسطين

أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى عباس لرئيس الوزراء العراقي الصحة والنجاح في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق كل الخير والازدهار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأطلع عباس، رئيس الوزراء الكاظمي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، مشيدا بمواقف العراق وشعبها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الدوام.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكاظمي، موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، وصولا لتحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأجرى عباس، اتصالا هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وكالة "وفا" لافلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني تمنى للرئيس التونسي الصحة والنجاح، وللشعب التونسي كل الخير والنماء والازدهار.

وأطلع عباس، سعيد، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مثمنا مواقف تونس التاريخية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، والتي تتكرس بمواقف الرئيس قيس سعيد الثابته والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله.

بدوره، أكد الرئيس التونسي، موقف تونس الثابت والواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية على المستويات كافة، وصولا لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، معربا عن أملهما بانتهاء جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن يعيد الله سبحانه وتعالى نعمة الصحة والأمان للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

عريقات ورئيس بعثة إيرلندا يجددان التأكيد على رفض مخطط الضم

وجدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس البعثة الدبلوماسية لإيرلندا في فلسطين السفير جوناثان كونلن، التأكيد على رفض مخطط الضم، والاستيطان، والابرتهايد "الفصل العنصري".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن ذلك جاء خلال استقبال عريقات في مكتبه، الويم، السفير كونلن بمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على حل الدولتين على حدود عام 1967، وعلى المواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا المحلية والدولية.

وقدم عريقات للسفير كونلن تذكار "شجرة الحياة" من قصر هشام بن عبدالملك في أقدم مبنى بمدينة "أريحا" والأقرب إلى أكثر المدن معنى "وهي القدس"، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

والتقى عريقات، القنصل العام السويدي جيسكا اولسون، ورئيس بعثة ألمانيا في فلسطين كريستيان جلاس، كل على حدة.

وتناول اللقاءان، الأوضاع الراهنة وتم التأكيد على رفض الضم والاستيطان، كما جرى التأكيد على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967