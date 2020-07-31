رئيس التحرير

محمود مسلم

10 مراكز بالقليوبية تسجل صفر إصابات بفيروس كورونا

كتب:

حسن صالح
12:33 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
نقل حالات كورونا

نقل حالات كورونا

سجلت 10 مدن بالقليوبية اليوم الخميس صفر إصابات بفيروس كورونا، بينما سجلت مدينة شبرا الخيمة شرق 80 حالة إصابة جديدة ليرتفع العدد على مستوى القليوبية إلى 8605 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مدينة ومركز الخانكة في القناطر الخيرية، والعبور وبنها، وغرب شبرا الخيمة، وشبين القناطر وطوخ وقليوب، وقها وكفر شكر، سجلوا صفر إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت خريطة الإصابات منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم كالتالي: مركز ومدينة الخانكة 723 حالة إصابة، والعبور 179 حالة، والقناطر الخيرية 635، وبنها 2181 وشرق شبرا الخيمة 850 حالة، وغرب شبرا 1184 حالة إصابة، وشبين القناطر 716 حالة، وطوخ 983، وقليوب 695 حالة إصابة، ومدينة قها 47، وكفر شكر 412 إصابة.

 

اقرأ المزيد:

بعد انخفاض إصابات كورونا..تجهيز مستشفيات القليوبية لاستقبال كل التخصصات

خروج 4 من مستشفيات القليوبية بعد تعافيهم من كورونا

القليوبية تسجل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القليوبية تسجل 835 إصابة كورونا بين الطاقم الطبي و10وفيات

القليوبية تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

"كورونا": تسجيل 59 إصابة فى القليوبية و55 بالسويس.. وتعافى 20 ببنى سويف

نائب محافظ القليوبية لشباب "مكافحة كورونا": قدمتم نموذجا يُحتذى به

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان خدمة درايف ثرو لمسحات كورونا

القليوبية تسجل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

القليوبية تسجل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا