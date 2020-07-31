السجن 24 عاما للمطرب الأمريكي "سولو 45" بعد اتهامه باغتصاب 21 فتاة

في واحد من أكثر القرارات التي حظت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حُكم على عازف الموسيقى البريطاني "سولو 45" الشهير بالسجن لمدة 24 عاما، بتهمة اغتصابه لـ 4 نساء، ووصفته الشرطة بأنه واحد من أكثر السلوكيات الجنسية عنفا.

وأُدين مغني الراب الشهير آندي أنوكي "سولو 45" بـ 30 تهمة خلال الفترة الماضية، منهم 21 حالة اغتصاب، و5 تهم بالسجن الكاذب.

وقال القاضي ويليام هارت، الذي حكم عليه في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية" إن المطرب أنوكي لم يكن لديه أي تعاطف مع النساء الذي أساء إليهن، على الرغم من مزاعمه.

وتحدث مفتشة المباحث ليزا سيمبسون، من شرطة آفون وشرطة سومرست إن جرائم أنوكي كانت "بعض أكثر السلوك الجنسي عنفا" التي شهدتها القوة، متابعة: "لا يمكننا البدء في فهم ما مرت به كل ضحية".