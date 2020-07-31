صور.. افتتاح ملعب بتكلفة 4 ملايين جنيه بمدينة طور سيناء

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ملعبا قانونيا بمدينة طور سيناء، يرافقه اللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عرضًا لفريق الكاراتيه، ومباراة كرة قدم لفريقين من مدينة طور سيناء، والتقى بفرق الكشافة والمرشدات والتطوع والبرلمان، ووافق على طلبهم بعقد جلسة برلمانية لبرلمان الشباب مع المحافظ في أقرب وقت.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذا الملعب هدية للشباب في عيد الأضحى المبارك، وهو ملعب قانوني مضاء بتكلفة 4 ملايين جنيه، ويتبع مركز شباب طور سيناء .

وأثنى المحافظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، والتي تتخذها مديرية الشباب والرياضة، مثل الكشف على اللاعبين بقياس درجة الحرارة خلال الدخول، وارتداء الكمامة والتعقيم بالكحول، إضافة إلى تعقيم المنشآت، وإجراءات التباعد الاجتماعي المتبعة .

وأشار المحافظ إلى أن هذا الملعب القانوني، يعد السادس على مستوى مدن المحافظة، بالإضافة إلى 21 ملعبا خماسيا مضاءً جرى الانتهاء منها بمدن المحافظة المختلفة.

ووجَّه المحافظ بإنشاء ملعب خماسي بمنطقة حي الأمل بمدينة الطور، وتسليم المسجد المجاور بأول شارع المنشية فور الانتهاء من تشيد المئذنتين.