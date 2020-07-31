صلوات عيد محدودة في الدواوين والمجالس بشمال سيناء

أدى عدد من أهالى الشيخ زويد صلاة العيد في المجالس البدوية والمقاعد الخاصة بالعائلات والقبائل، حيث شوهد أفراد العائلات يقومون بالتوافد على المجالس والدواوين.

وقال أحد أفراد العائلات إن هذا العيد جاء في ظل فيروس كورونا، ما جعل عادات كثيرة بين القبائل تتبدل وتتغير، وخصوصا العادات الخاصة بالمصافحة والزيارات والمعايدات التى بدت محدودة جدا خلال صبيحة يوم العيد على غير العادة.

فيما ذبح الأهالى الأضاحى والعمل على توزيعها على الأقارب والمحتاجين وصلاة الأرحام بحسب السنة الشريفة.