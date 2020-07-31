بالصور.. العثور على جثة شاب مشنوقا في أول أيام العيد برأس غارب

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب صباح اليوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، على جثة شاب ثلاثيني مشنوقا بسور حديد بأحد شوارع رأس غارب، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة شاب مشنوقًا أعلى سور حديدي بأحد المباني بأحد الشوارع بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث شرطة قسم رأس غارب برئاسة المقدم أحمد الحوام رئيس مباحث القسم للتحقيق في الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب عمره 30 سنة، يدعى محمد مصطفى، ولا توجد شبهة جنائية حول الحادث، وأفاد شهود عيان بأن الشاب أقدم على الانتحار لمروره بضائقة مالية.

تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب تحت تصرف النيابة وجارٍ التحقيقات.