استمرار حالة الطوارئ بمطار القاهرة وسط توقعات بارتفاع أعداد المسافرين

كشفت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي اليوم، استمرار إعلان حالة الطوارئ بالمطار، وسط توقعات بارتفاع أعداد المسافرين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونزول آلاف المصريين لقضاء إجازة الصيف بين أسرهم، وتحسبا لارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وجددت شركة ميناء القاهرة الجوي، تحذيراتها للعاملين لديها، بضرورة توخى الحذر والالتزام بمعايير السلامة، خاصة بمنطقة مهبط المطار والالتزام بمعايير السلامة وقواعد الأمن المعمول بها، تحسبا لتسبب ارتفاع درجات الحرارة في وقوع أي اشتعال أثناء احتكاك الطائرات بأرض المهبط.

وشددت الشركة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، خلال منشور إداري، على ضرورة الاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية خلال الأسبوع الجاري، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد سعيد محروس والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في التأثير على حركة الملاحة الجوية، مؤكدة أن السبب الوحيد الذي يمنع الطيران أو يشل حركته هو انخفاض مستوى الرؤية أو تعرض البلاد لضباب كثيف يعوق الرؤية لمسافات قريبة.

وقالت مصادر أمنية إن إدارة الحماية المدنية واصلت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد ، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة للحد من تفاقم الحرائق حال اندلاعها في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، حتى الإثنين 3 أغسطس 2020، والتي تتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد ، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2-3 درجة مئوية ليسود طقس حار رطب شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارة معتدل ليلا على كافة الأنحاء .