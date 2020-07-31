واشنطن توسع نطاق العقوبات على قطاع المعادن والبناء بإيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، إن بلاده قررت توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف قطاع المعادن في إيران، تحديدا 22 مادة تُستخدم في برامج إيران النووية والعسكرية أو تلك المتعلقة بالصواريخ البالستية.

وأضاف بومبيو، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة تعد بمثابة "توسع كبير" للعقوبات الأمريكية ذات الصلة بالمعادن، المفروضة على إيران والتي تشرف عليها وزارة الخارجية؛ ما يتيح لواشنطن إدراج الجهات التي تنقل مثل هذه المواد إلى إيران عمدا، على القائمة السوداء بموجب المادة 1245 من القانون الأمريكي المعني بالحريات في إيران ومكافحة انتشار برنامجها النووي.

وأشار بومبيو، إلى "أن البرامج النووية والصواريخ البالستية الإيرانية والبرامج العسكرية تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

وأكد الوزير الأمريكي، إصراره على سيطرة قوات الأمن الإيرانية والحرس الثوري على قطاع البناء في إيران، موضحا أنه نتيجة لذلك، قد تستمر العقوبات على أولئك الذين ينقلون عن علم مواد معينة، بما في ذلك الجرافيت أو المعادن الخام أو شبه المصنعة، من طهران أو إليها لاستخدامها فيما يتعلق بقطاع البناء في إيران.