"3 ساعات تعذيب".. أب يصعق ابنته بالكهرباء في البدرشين بسبب "المشي البطال"

"180 دقيقة" من التعذيب المتواصل تعرضت له فتاة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على يد والدها وشقيقها في الجيزة. الفتاة صاحبة الـ18 عاما تعرضت للتعذيب صعقا بالكهرباء وضربا بـ"العصا"، لهروبها من المنزل وإقامتها علاقات محرمة مع الشباب في منطقة البدرشين، وفقا لاعترافات الأب - المتهم بالقتل بالاشتراك مع ابنه - شقيق المجني عليها.

تحريات المباحث أكدت أن الفتاة منذ قرابة 14 شهرا بدأت رحلة الهروب من المنزل، وأقامت علاقات مع الشباب في المنطقة، حتى تمكن والدها من الإمساك بها وتكبيل يديها وقدميها، وتعذيبها صعقا بالكهرباء وتعدى شقيقها عليها بالضرب بالعصا حتى فارقت الحياة بعد قرابة 3 ساعات من التعذيب.

وأضافت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشرف طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين عقب ارتكابهما للواقعة حملا جثمان المجني عليه وتوجها به إلى المستشفى.

وادعى الأب أن ابنته لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء من "الغسالة"، وتبين من خلال مناظرة الجثة أن هناك آثار ضرب وتعذيب، وأخطرت المستشفى قسم شرطة البدرشين.

وانتقلت قوة من المباحث تحت قيادة العميد أحمد الوتيدي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، إلى المستشفى.

وناقشت القوات والد الفتاة وشقيقها وأنكرا الاثنان في بداية الأمر ما جاء في مناظرة الجثة، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترف الأب بالتخلص من ابنته وتعذيبها حتى الموت بالاشتراك مع ابنه لسوء سلوكها وعلاقاتها مع شباب المنطقة.

تحفظت القوات على المتهمين وجرى إحالتهما للجهات المختصة التي باشرت التحقيق، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة.

وقررت النيابة حبس الأب وابنه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث النهائية ولا تزال التحقيقات مستمرة.