إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بسوهاج

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج. جرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "م.أ.ح " 39 عاما سائق ويقيم محافظة الجيزة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة، ومدير شركة وزوجته وطفليهما بندر المنشأة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.