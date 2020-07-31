تقرير: مصر الأولى عربيا في التعرض للإعلانات المضللة

احتلت مصر المرتبة الأولى بين 8 دول عربية، من حيث تعرض أجهزة الهواتف لدى المواطنين لإعلانات مضللة تظهر على الهواتف المحمولة دون رغبة أصحابها أو اشتراكهم فيها.

وقال تقرير صادر عن كاسبرسكي المتخصصة في أمن المعلومات، إن 34,654 مستخدمًا من مصر تعرضو لإشعارات دفع غير مرغوب فيها وذلك من إجمالي 302,963 حالة، تلتها دولة الإمارات بواقع 26,026 متصفحًا متضررًا و185,695 نافذة منبثقة، فالكويت بـ5,451 جهازًا و41,712 إشعار دفع.

كذلك، جرى الكشف عن مستخدمين متضررين بهذه المشكلة في المملكة العربية السعودية بواقع 43,304 مستخدمين واجهوا 290,130 نافذة منبثقة، كما لوحظت حالات مماثلة في البحرين (2,604 مستخدمين) والأردن (7,089) وسلطنة عُمان (7,118).

وأظهرت تحليلات أجرتها كاسبرسكي في مايو الماضي للتهديدات الرقمية التي جرى منعها في مصر ودولة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والأردن وسلطنة عُمان، تعرّض 131,764 مستخدمًا في هذه البلدان لظهور إشعارات دفع غير مرغوب فيها، وذلك في غضون شهر واحد فقط. ومُنعت مثل هذه الإشعارات من الظهور على أجهزة المستخدمين 971,153 مرة.

ولا تُعتبر إشعارات الدفع Push Notifications غير المرغوب فيها برمجيات خبيثة، وإنما يجري وصفها تقنيًا بـ"أغراض" غير مرغوب فيها.

وقد كانت هذه الإشعارات في الأصل أدوات لإشعار المستخدمين بالأخبار العاجلة، لكنها اليوم تُستغلّ لاستهداف زوار مواقع الويب، وملء أجهزتهم بإعلانات غير مرغوب فيها، وأحيانًا روابط إلى مواقع ويب يُحتمل أن تكون خطرة.

ولتحقيق ذلك، يُساق المستخدمون عن طريق الخداع للاشتراك في الإشعارات عن طريق تمرير الموافقة على الاشتراك تحت ستار إجراء آخر، مثلًا، لينتهي المطاف بالضحية مشتركًا في تلقّي إعلانات يجد نفسه غير قادر على التخلص منها لجهله بمصدرها أو أصلها.