20 مستشفى لتقديم الخدمات الطبية لأسر الشهداء والمصابين مجانا 

قال اللواء أشرف الخطيب، أمين المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، إن المقر الخدمي للمجلس القومي تم تطويره بشكل كبير سواء إنشائيا كمبنى أو تطوير خدماته، إذ تم تجهيز فيه مقرات لعيادات خارجية، لتوفيرها للمتعامل عنه سواء المصاب أو أسر الشهداء مجانا، بدلا من توجههم لأي مستشفى والبقاء في قائمة الانتظار.

وأضاف "الخطيب" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه جرى التعاقد مع جامعة عين شمس لتوفير أفضل الأساتذة الاستشاريين في مختلف التخصصات، لتقديم تلك الخدمات داخل المقر، موضحا أنه جاري التجهيز للمرحلة الثانية من التطوير حيث سيتم توفير صيدلية لصرف الدواء.

وأشار إلى أن تلك الخدمات تقدم لقاطني القاهرة الكبرى، أما باقي المحافظات لا يتم إلزامهم بالمجيء للمقر بالقاهرة لتلقي الخدمة ولكن تقدم داخل محافظتهم، إذ أنه تم التعاقد مع 20 مستشفى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية.

وأوضح أن من يستحق الدعم المسجل في قواعد البيانات بالمجلس، وهم أسر الشهداء والمصابين، البالغ عددهم 914 أسرة شهيد، و5364 مصابا، لافتا أنه يتم تقديم الخدمات التعليمية لأبناء الشهداء على مختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية مجانا دون أي مصروفات.