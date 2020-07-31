الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني

من المقرر أن تنشر وكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 في الوقت الذي يكافح فيه التكتل ضد ارتفاع معدلات الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في العديد من الدول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأعلنت ألمانيا والنمسا بالفعل تسجيل تراجع اقتصادي بنسب تاريخية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو وهي الفترة التي بدأت معظم دولال اتحاد الأوروبي في نهايتها في إلغاء أشد إجراءات الحد من انتشار كورونا المستجد.

ولكن أرقام الربع الثاني التي سيصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم ستظهر الصورة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

وسينشر التقدير الأول لمعدل التضخم في منطقة اليورو في يوليو، حيث من المتوقع حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3 في الاتحاد الأوروبي و8.7% في دول منطقة اليورو الـ19 هذا العام، وفقًا لأحدث توقعات من المفوضية الأوروبية.