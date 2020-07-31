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توفير أكثر من 1000 وحدة سكنية لأسر الشهداء والمصابين

كتب:

محمد عزالدين
11:37 ص | الجمعة 31 يوليو 2020
اللواء أشرف الخطيب

اللواء أشرف الخطيب

قال اللواء أشرف الخطيب، أمين المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، إن وزارة الإسكان وفرت للمجلس أكثر من 1000 وحدة سكنية، لافتا إلى أن المجلس يرسل أوراق الراغبين من أسر الشهداء أو المصابين للحصول على وحدة لوزارة الإسكان، موضحا أن الوزارة لا تدخله في قرعة وتخصص له وحدة سكنية من الوحدات المحددة للمجلس.

وأضاف "الخطيب" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المجلس يعمل بالتعاون مع الوزراء والمسئولين لتسهيل تقديم الخدمات، موضحا أنهم درسوا التجربة الإماراتية، وهي تجربة ثرية، كما أنهم تواصلوا مع صندوق المشروعات الصغيرة، لأن تكون الأسر منتجة بحسب البيئة المتواجدة بها.

وأوضح أمين المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين أن المجلس يرأسه رئيس الوزراء ويضم في عضويته 7 وزراء، لافتا إلى أن المجلس يضم 914 شهيد وأسرته مسجل و5364 مصاب، مؤكدا أنه تم توفير 4300 فرصة عمل لأسر الشهداء والمصابين.

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