بوتين يوجّه بتحسين إجراءات حصول الأجانب على الجنسية الروسية

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الحكومة الروسية بالعمل على تحسين إجراءات حصول الأجانب على الجنسية الروسية بحلول الأول من أكتوبر المقبل.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنّ الرئيس الروسي أوعز للحكومة الروسية بتحليل الإجراءات الحالية لتقديم المواطنين الأجانب طلبات قبول حصولهم على الجنسية الروسية وإعداد مقترحات لتحسين الإجراءات وإلغاء النفقات التي لا أساس لها لمقدمي الطلبات، والعمل على هذه المقترحات مع إدارة الرئيس الروسي في إطار مجموعة العمل المعنية بتنفيذ سياسة الهجرة في روسيا للفترة 2019-2025.

وأشار "الكرملين"، إلى أنّ بوتين حدد الأول من أكتوبر المقبل كموعد نهائي لتقديم الحكومة الروسية مقترحاتها بهذا الشأن.

وكان مجلس "الدوما" الروسي، أقر في وقت سابق قانونا يسمح للشخص بتقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية دون التخلي عن جنسيته الأخرى.

ووفقا لهذا القانون، يتعين تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني مولدوفا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إذ يتمكن هؤلاء من التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية دون مراعاة فترة الإقامة في روسيا، حال كان لديهم تصريح بالإقامة.