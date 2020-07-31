الروم الأرثوذكس تهنئ الرئيس والمصريين بعيد الأضحى وتدعو لنشر السلام

تقدمت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ممثلة في البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وأعضاء المجمع المقدّس، بالتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمسلمين عامة.

وذكرت البطريركية في بيان لها، أنّها تدعو الله أن يُنعم على مصر والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان، وأن يحفظ الله شعب مصر وقياداته، وأن يعزز هذا العيد المبارك الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين في نشر السلام وعمل الخير.