فيجي تسجل أول وفاة بكورونا

سجلت فيجي اليوم، أول حالة وفاة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في البلاد، وقال وزير الصحة في فيجي إفيريمي واكاينابيت، إنّ حالة الوفاة لرجل يبلغ من العمر 66 عاما والذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الهند، وفقا لما ذكرته قناة "إن دي تي في" الهندية.

فيتنام

وفي فيتنام، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا المستجد، في أكبر حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة في أواخر يناير الماضي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أنّ جميع حالات الإصابة الجديدة كانت في مدينة "دا نانج" الساحلية التي ظهر فيها إصابات لأول مرة الأسبوع الماضي، وأوضحت وسائل إعلامية محلية أنّ 41 مصابا هم عاملين وتابعين للمستشفيات والعيادات في المدينة، فيما سجل 4 إصابات في فندق سياحي.

وأضافت وسائل الإعلام أنّ 53 ألفا و760 شخصا على الأقل يخضعون منذ صباح اليوم للعزل في منازلهم أو مراكز الرعاية الصحية في محاولة للسيطرة على انتشار العدوى.

وكانت فيتنام، سجلت 93 إصابة لمواطنين محليين بالفيروس منذ 25 يوليو الجاري، لترتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 509 حالات دون تسجيل أي حالات وفاة.

فيكتوريا الأسترالية تسجل 627 إصابة بكورونا

وفي أستراليا، شهدت ولاية فيكتوريا، ثاني أسوأ أيامها منذ بدء الجائحة، بتسجيل 627 إصابة جديدة بالفيروس و8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دانييل أندروز، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، إنّه ليس هناك أي تصريحات بشأن فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية.

وجاءت التصريحات رغم الإحصائيات المثيرة للقلق بتسجيل رقم قياسي جديد أمس الخميس، والذي بلغ 723 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وأضاف أندروز: "من الواضح أنّ معدل الإصابة اليومي لا يزال مرتفعا للغاية"، مشددا على أنّ التكهنات بشأن فرض مزيد من القيود غير مفيدة.

وقال المسؤول الأسترالي: "على مدى الأشهر الستة الماضية، يزعم العديد من الناس أشياء كثيرة".

وناقش الوضع في فيكتوريا مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الليلة الماضية، وأوضح أندروز أنّه من المقرر أن تبحث فرقا من فيكتوريا والكومنولث البيانات تفاصيل دقيقة لمعرفة ما إذا كان هناك حاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات".

وبعد أحدث الإحصائيات، ارتفعت الوفيات في الولاية جراء الجائحة إلى 112 أي أكثر من نصف إجمالي الوفيات في أنحاء أستراليا.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولاية إلى أكثر من 10 آلاف حالة في حين بلغ الإجمالي في البلاد أكثر من 17 ألفا.