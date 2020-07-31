جولات انتخابية ولقاءات عائلية لمرشحي "الشيوخ" في كفر الشيخ بالعيد

كثف مرشحو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، من جولاتهم الانتخابية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث حرص بعضهم على تقديم التهاني للمواطنين سواء بالزيارات العائلية والمنزلية في أماكن إقامتهم أو عن طريق إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك وواتس آب".

وحرص مرشحو حزب مستقبل وطن الـ3 على تنظيم لقاء مجمع ضم العشرات من الأهالي باستضافة من البرلماني الحالي عبدالحميد الدمرداش، نائب الحزب في قائمة من أجل مصر، كما يكثف قيادات الحزب من اجتماعاتهم داخل المقر الرئيسي بعاصمة كفر الشيخ، فضلاً عن الجولات الانتخابية لدعم مرشحيهم.

وفي نفس السياق حرص اللواء دكتور عبدالعزيز قطاطو، ابن مدينة لطيم، والمرشح عن حزب حماة وطن على المقعد الفردي، على إجراء جولة صباح اليوم الجمعة، لتقديم التهنئة لأهله بالمدينة ومدينة البرلس، بمناسبة عيد الأضحى طالبا دعمهم له في الانتخابات، كما حرص المرشح مصطفى حامد، المرشح المستقل، على إجراء جولة بمدينة قلين، مسقط رأسه لتقديم التهنئة للأهالي وطلب دعمهم، فيما حرصت الدكتور أميرة عبدالسلام زايد، المرشحة المستقلة، على تقديم التهاني للأهالي عبر صفحتيها الرسمية والشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبة ببعض الكلمات من سيرتها الذاتية طالبة دعم الأهالي.

وحرص برهان أحمد بدوي، المحامي، ومرشح حزب العربي للعدل والمساواة، على إجراء جولة بصحبة عدد من زملائه المحامين على بعض أقاربه وذويه وزملائه، بينما اكتفى المرشح الشاب، وليد سليمان، المرشح المستقل، بتقديم التهاني للأهالي عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، فيما اختفى مرشحا حزب النور من الساحة ولم يظهر أي منهما واكتفيا بتقديم التهنئة للمواطنين عبر صفحة الحزب الرسمية.