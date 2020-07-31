شعراوي: قروض بـ2.5 مليون لتمويل 297 مشروعا بـ 13 محافظة

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق خلال شهر يوليو 2020 على إقراض 297 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، بقروض بلغت 2.6 مليون جنيه في 13 محافظة، وذلك بهدف زيادة دعم الشباب في العمل الاقتصادي الحر.

وأكد شعراوي فى تصريحات أن الهدف الرئيسي لصندوق التنمية المحلية هو تمويل العديد من المشروعات لزيادة دخل الفرد والمرأة وتنويع مصادر الدخل المحلي، مما يساهم في تحسين مستوي المعيشة لأبناء المجتمعات المحلية القروية وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص العمل وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة للعديد من الفئات خاصة بين الشباب والمرأة المعيلة خاصة بالقرى والمحافظات الاكثر احتياجا، لافتاً إلى أن المحافظات التي تم بها تنفيذ تلك المشروعات هي المنيا والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ وشمال سيناء وسوهاج وبني سويف والفيوم والمنوفية والوادي الجديد ودمياط وقنا وأسيوط.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 63 مشروعا بقروض 443 ألف جنيه، والدقهلية 60 مشروعا بقروض 596 ألف جنيه، والشرقية 36 مشروعا بقروض 290 ألف جنيه، وكفر الشيخ 30 مشروعا بقروض 290 ألف جنيه، وسوهاج 23 مشروعا بقروض 171 ألف جنيه، وشمال سيناء 21 مشروعا بقروض 189 ألف جنيه، لافتا إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض، حيث إنه يسعى دائما إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه يتم تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها الصندوق للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% وذلك تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، مؤكدا أن الصندوق يعزز مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي إذ يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات التي يتم إقراضها.