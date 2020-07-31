Pixar تعلن عن موعد إصدار فيلم الأنيميشن Luca

أعلنت شركة Pixar أن فيلم الرسوم المتحركة "Luca" ، سيصدر في دور العرض الأمريكية الصيف المقبل.

يقوم إنريكو كاساروزا بإخراج الفيلم، الذي من المتوقع أن يتم عرضه على شاشات السينما في 18 يونيو 2021.. بحسب موقع Variety.

وقال كاساروزا في بيان: "سيعرض فيلمنا مغامرة صيفية لا تنسى، خلالها ستغير بطل الفيلم لوكا بشكل جذري، وفيها نرى جمال وسحر البحر في إيطاليا.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة ساحلية إيطالية، وفيها يواجه الطفل " Luca"، مغامرات مختلفة.

يذكر أن شركة "PIXAR"، أنتجت فيلم الأنيميشن الجديد "SOUL"، ومن المقرر عرضه 10 نوفمبر العام الجاري.

دور قصة الفيلم حول حلم "جو" بأن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده. ثم يتم نقله إلى مكان خيالي.

"Soul" مدته ساعة ونصف الساعة، من إخراج Pete Docter وKemp Powers، ويشارك جيمي فوكس وتينا فاي وغيرهما بالتعليق الصوتي في الفيلم، ومن المقرر عرضه في 20 نوفمبر.. واختارته إدارة كان السينمائي ضمن اختياراتها الرسمية لعام 2020.