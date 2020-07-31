أحزاب تستغل العيد في الترويج لمرشحيها بانتخابات الشيوخ

تستغل الأحزاب السياسية عيد الأضحى، بتكثيف الجولات الميدانية لمرشحيها في انتخابات مجلس الشيوخ وسط الأهالي في الدوائر الانتخابية، وتوزيع لحوم الأضاحي على المواطنين، والتنسيق مع أمانات المدن والمراكز والوحدات بالقرى في المحافظات لترتيب لقاءات للمرشحين مع كبار العائلات لكسب تأييدهم بالانتخابات.

ويبدأ الصمت الانتخابي 8 أغسطس المقبل، على أن تُجرى الانتخابات للمصريين في الخارج يومي 9 و10 أغسطس، وللمصريين في الداخل يومي 11 و12 من الشهر ذاته.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي ولحماية المواطنين من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

وتحرك مرشحي حزب الوفد على المقاعد الفردية في محافظة القاهرة بعدد من الجولات في شوارع المحافظة لتهنئة الأهالي بعيد الأضحى وتوزيع لحوم الأضاحي على المواطنين.

وقالت منى مكرم عبيد، مرشحة الحزب عن المحافظة، إنّ الحزب يخوض الانتخابات في القاهرة بـ3 مرشحين، وهناك تنسيق في الدعاية الانتخابية، ونستغل فترة عيد الأضحى بعمل زيارات للمواطنين لحثهم على المشاركة في الانتخابات.

وأضافت عبيد، لـ"الوطن"، أنّ المرشحين يركزون في توزيع لحوم الأضاحي على أهالي الدائرة الأكثر احتياجا لتخفيف أعباء المعيشة عنهم، مشيرة إلى أنّ مرشحي الحزب سينظمون حملة لطرق الأبواب لتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية وأهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية.

وفي ذات السياق، قال أشرف القواسمي، مرشح حزب حماة الوطن في القاهرة، إنّ مرشحي الحزب الـ6 على المقاعد الفردية في المحافظة يتحركون بشكل جماعي في لقاءات المواطنين لتقديم التهنئة لهم بعيد الأضحى وتعريفهم ببرامجنا الانتخابية.

وأضاف القواسمي، لـ"الوطن"، أنّ توزيع لحوم الأضاحي يقوم به كل مرشح على حدة حسب منطقته السكنية، ويتم التنسيق مع أمانات الحزب في المناطق المختلفة فيما يخص الجولات الميدانية التي تستهدف تعريف المرشحين للناخبين.

ويستغل مرشحي حزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة فترة عيد الأضحى بالتنسيق مع نواب الحزب وأمانات المحافظة للقاء كبار العائلات لكسب تأييدهم في الانتخابات.

وقالت شادية ثابت، عضو مجلس النواب عن الحزب، إنّ مرشحي الحزب الـ8 في الجيزة يتحركون مجموعة واحدة مع نواب الحزب عن المحافظة لتعريف الناخبين ببرامجهم الانتخابية وحثهم استخدام حقهم الدستوري والنزول للمشاركة في الانتخابات.

وأكدت ثابت أنّ جولات مرشحي الحزب خلال عيد الأضحى تشمل شرح طرق التصويت الصحيحة للناخبين سواء للقائمة أو الفردي، ونستهدف الحشد للعملية الانتخابية بعقد سلسلة من الندوات التي تتناول أهمية مجلس الشيوخ.