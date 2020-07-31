ضبط عاطل زور إيصالات لتحصيل رسوم من سائقي السرفيس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان - له معلومات جنائية، حال تواجده بأحد مواقف السرفيس الكائنة بدائرة القسم، وبحوزته دفتر إيصالات يحوي 500 إيصال تحصيل رسوم منسوب صدوره لمحافظة القاهرة "مزورة".

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في النصب على سائقي الميكروباص بأسلوب (انتحال صفة موظف بإدارة السرفيس)، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (10 جنيهات عن كل إيصال) باستخدام الإيصالات المضبوطة بحوزته.

وأضاف بتحصله على دفتر الإيصالات المضبوط بحوزته من (مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان)، وجرى ضبطه حال تواجده بالمطبعة، وبحوزته (10 دفاتر إيصالات تحصيل رسوم بإجمالي 5000 إيصال "مزورين").

وبمواجهة المتهم اعترف باصطناعه دفاتر الإيصالات بالمطبعة ملكه، وتسليمها للمتهم الأول مقابل مبلغ مالي.